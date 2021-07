9 Andrea Berg kehrt zurück auf die große Bühne. Foto: Gottfried Stoppel

Für die Fans, für die Konzertbranche, für die Sängerin: Es ist ein Neustart für alle nach dem Lockdown. Beim ersten Heimspiel feiern 2000 Konzertbesucher das Wiedersehen mit Andrea Berg. Von den vielen Regeln lassen sie sich die Laune nicht verderben.

Aspach - 2000 Fans sind da, das besondere Heimspiel ist restlos ausverkauft. Trotz Abstand und Maskenpflicht auf dem Gelände herrscht schon eine Stunde vor dem Konzert Partystimmung: Auf den Rängen in der „Wir-machen-Druck“-Arena in Großaspach wird geschunkelt, Fans aus ganz Deutschland stimmen „Oh, wie ist das schön“ an - sie alle sind überglücklich, Andrea Berg endlich mal wieder live zu erleben.

Die Schlagerkönigin kommt auf einem Oldtimer-Ford-Pickup ins Stadion eingefahren, niemanden hält es auf den Sitzplätzen. „Diese Nacht ist jede Sünde wert“, singt Andrea Berg in Cowboystiefeln auf einem Strohballenanhänger und ein vielstimmiger Chor fällt mit ein. Für kurze Zeit scheint die Pandemie weit weg: „Das fühlt sich bescheuert geil an“, ruft Andrea Berg. Und dann dürfen alle dem Motto des Konzertes folgen: Steh auf und tanz. Jeder an seinem Platz, aber das tut der ersten Party mit Andrea Berg nach vielen Monaten keinen Abbruch.

Ganz nah dran an Andrea Berg

In den vergangenen Jahren pilgerten rund 30 000 Fans zu den traditionellen Konzerten – dieses Mal waren nur rund 2000 Gäste zugelassen. Diese waren Teil eines wissenschaftlichen Projektes: Die Konzerte in Großaspach finden in Kooperation mit dem Landkreis statt und werden von einer Kulturwissenschaftlerin begleitet. Diese wird unter anderem untersuchen, wie die Besucher die unterschiedlichen Sicherheitsmaßnahmen wahrnehmen. So war der Besuch für Geimpfte, Genesene oder Getestete möglich, die Gäste mussten sich an ihren Sitzplätzen per Smartphone einchecken.

Die treuen Fans von Andrea Berg haben sich aber auch von diesen Regeln nicht davon abhalten lassen, ihr Idol zu feiern. Zumal sie der Sängerin trotz Sicherheitsabstand so nah kommen konnten wie selten.

Wer das besondere Bühnenerlebnis selbst erleben möchte, hat noch Chancen: für zwei der drei Konzerte von Andrea Berg, nämlich am 16. und 17. Juli, gibt es noch Tickets.

