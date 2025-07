Ihre Fans lieben die Schlagerkönigin Andrea Berg nicht nur für ihre Musik, ihre offene und nahbare Art, ihre Bühnenshows und das Ambiente bei ihren Konzerten. Nein, sie sind auch verzückt von den ausgefallenen und bunten, nahezu ausnahmslos gewagten Bühnenoutfits der 59-Jährigen.

Mit Spannung erwarten ihre Anhänger schon, was sich die 59-Jährige und ihre Entourage für die beiden Heimspiel-Konzerte am 18. und 19. Juli in der Wir-machen-Druck-Arena in Aspach (Rems-Murr-Kreis) haben einfallen lassen, um aus den Boxen wummernden Hits wie „Ja ich will“, „Ich würd’ es wieder tun“, „Viel zu schön, um wahr zu sein“ oder „Diese Nacht ist jede Sünde wert“ mit bauchfreien, trägerlosen, geschlitzten oder hautengen Bühnenkostümen zusätzlich optische Würze zu verleihen. Langeweile kommt ohnehin weder in Sachen Pyro-Effekte, Accessoires oder Kostümen auf – zumal Andrea Berg bei einem Konzertauftritt mehrfach das Outfit wechselt.

Die mal glitzernden, mal durchsichtigen, mal im Netz- oder Leopardenlook gehaltenen Kleidungsstücke begeistern ihre Fans, ernten ob ihrer Freizügigkeit aber auch Kritik. Letztere perlt an der Schlagerikone freilich ab wie Wasser von der Teflonpfanne. „Wenn jemandem meine Brillen zu groß oder die Röcke zu kurz sind, dann habe nicht ich ein Problem, sondern er oder sie“, wird sie in der Boulevardpresse zitiert.

Und sie ist zudem überzeugt: „Du kannst noch so tolle Kostüme tragen, noch so toll aussehen – wenn du es nicht schaffst, Herzen zu berühren, bringt dir das alles überhaupt nichts.“