Heimspiel gegen Galatasaray: So streng waren die Sicherheitsmaßnahmen in Stuttgart noch nie

Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart steht im CEV-Cup gegen Galatasaray Istanbul sportlich vor einer Herausforderung – es geht aber auch darum, dass alles friedlich bleibt.

Nach der deutlichen Niederlage bei Galatasaray Istanbul gab es bei Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart eine einhellige Meinung: Das ist zu wenig gewesen – viel zu wenig. „Unsere Leistung war katastrophal“, sagte Trainer Konstantin Bitter nach dem 1:3 (12:25, 25:21, 16:25, 10:25). Geschäftsführer Aurel Irion hat kaum noch Hoffnung, dass sein Team das Rückspiel an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) 3:0 oder 3:1 gewinnt und dann im Golden Set doch noch das Viertelfinale im CEV-Cup erreicht: „Es war unser schlechtester Auftritt in dieser Saison, in drei Sätzen hatten wir keine Chance. Ich hätte mir mehr Kampfgeist gewünscht. Das Duell noch zu drehen, dürfte gegen diesen starken Gegner kaum möglich sein.“

Versuchen werden es die Stuttgarter Volleyballerinnen trotzdem. Zugleich hat der MTV noch eine zweite Herausforderung zu bewältigen. „Wir hoffen, dass es ein faires Spiel wird und es zu keinen Ausschreitungen kommt“, sagt Aurel Irion, „dafür werden wir alles tun.“ Oder anders ausgedrückt: Sicherheit geht vor.

Beim Fenerbahce-Spiel entstand ein Sachschaden von 10 000 Euro

Schlechte Erfahrungen mit fanatischen Anhängern sind im Volleyball eher selten, Allianz MTV Stuttgart hat sie gemacht – im Februar 2024 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Fenerbahce Istanbul. Die Gastgeberinnen lieferten eine sensationelle Vorstellung, schlugen den haushohen Favoriten 3:2. Doch nicht nur auf dem Spielfeld ging es rund. Mehrere hundert Anhänger des türkischen Clubs, der wie Galatasaray vor allem für seine Fußballer bekannt ist, sangen, hüpften, trommelten und gestikulierten – angeheizt von zwei Einpeitschern – zwei Stunden lang. Vor der Partie hatten sie zudem einen Rauchtopf gezündet. Als den Fans klargemacht wurde, dass das weitere Abbrennen von Pyrotechnik zu unterlassen sei, kam es zu einem kurzen Handgemenge. Die Polizei, die im Lauf des Spiels die Zahl der Einsatzkräfte spontan auf 60 erhöht hatte, sprach am Tag danach von einer „aggressiven Grundstimmung“. Zurück blieben 38 heruntergetretene Sitzflächen und ein Sachschaden von rund 10 000 Euro. Weshalb es diesmal schon im Vorfeld viele Gespräche gab.

Kapitänin Antonia Stautz: Im Hinspiel bei Galatasaray Istanbul machten die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart zu wenig Punkte Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Ausrichter Allianz MTV Stuttgart traf sich mit Vertretern des Stuttgarter Ordnungs- und Schulamtes, der Polizei, der Feuerwehr und seines Sicherheitsdienstes. „Es war ein sehr konstruktiver Termin“, sagt Aurel Irion, „damals gegen Fenerbahce war es für uns als Verein eine schwer zu bewältigende Situation, die wir so im Volleyball nicht kennen.“ Weshalb nun ein strenges Sicherheitskonzept für die Scharrena beschlossen wurde – mit einem Bündel von Maßnahmen, das es in dieser Form bei einem MTV-Spiel noch nie gegeben hat.

Unsere Empfehlung für Sie Allianz MTV Stuttgart Zu wenig Widerstand beim Favoriten Stuttgarts Volleyballerinnen unterliegen im Hinspiel des CEV-Pokals bei Favorit Galatasaray Istanbul mit 1:3. Trainer Konstantin Bitter bemängelt fehlende Disziplin.

Die Tickets für das CEV-Cup-Duell waren sehr gefragt, mindestens 250 Gäste-Fans (einem Auswärtsteam stehen immer zehn Prozent der Karten zur Verfügung) werden erwartet. Darunter sind auch Mitglieder von „ultrAslan“, der Vereinigung von Galatasaray-Ultras, die Ableger in ganz Europa hat. Um ähnliche Vorfälle wie vor zwei Jahren zu vermeiden, wird diesmal die Polizei starke Präsenz in der Scharrena zeigen, der Sicherheitsdienst, der bei jedem MTV-Heimspiel im Einsatz ist, verdoppelt sein Personal. Ausgegeben wurden nur personalisierte Eintrittskarten, geplant sind strenge Einlasskontrollen, bei denen die Namen abgeglichen werden. Außerdem wurden im Gästeblock der Scharrena etliche Sitze ausgebaut. „Wir hoffen auf ein spannendes Spiel, in dem wir eine bessere Leistung als in Istanbul zeigen wollen“, erklärt Geschäftsführer Aurel Irion, „stimmungsvoll wird die Atmosphäre auf jeden Fall. Noch wichtiger aber ist, dass alles friedlich bleibt.“