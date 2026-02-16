Heimspiel für Boris Becker in Mailand: Die Tennislegende besuchte bei den Olympischen Winterspielen das Match der deutschen Eishockey-Mannschaft gegen die USA. An seiner Seite: Moderator Johannes B. Kerner
Hoher Besuch beim Spiel der deutschen Eishockey-Herren in Mailand gegen die USA. Beim Vorrundenspiel der Olympischen Winterspiele feuerte Boris Becker (58) die Spieler um NHL-Superstar Leon Dreisaitl (30) an. Die Tennislegende mischte sich in der Milano Santagiulia Ice Hockey Arena unter die Zuschauer. Boris Becker, der 1992 in Barcelona im Doppel mit Michael Stich (57) selbst Olympisches Gold gewann, hatte ein bekanntes Gesicht an seiner Seite. Neben ihm drückte Moderator Johannes B. Kerner (61) die Daumen.