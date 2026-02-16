Heimspiel für Boris Becker in Mailand: Die Tennislegende besuchte bei den Olympischen Winterspielen das Match der deutschen Eishockey-Mannschaft gegen die USA. An seiner Seite: Moderator Johannes B. Kerner

Hoher Besuch beim Spiel der deutschen Eishockey-Herren in Mailand gegen die USA. Beim Vorrundenspiel der Olympischen Winterspiele feuerte Boris Becker (58) die Spieler um NHL-Superstar Leon Dreisaitl (30) an. Die Tennislegende mischte sich in der Milano Santagiulia Ice Hockey Arena unter die Zuschauer. Boris Becker, der 1992 in Barcelona im Doppel mit Michael Stich (57) selbst Olympisches Gold gewann, hatte ein bekanntes Gesicht an seiner Seite. Neben ihm drückte Moderator Johannes B. Kerner (61) die Daumen.

Die prominente Unterstützung half dem deutschen Eishockey-Team allerdings nicht. Es ging gegen die USA mit 1:5 unter. Als Gruppenzweiter kann die Mannschaft aber immer noch ins Viertelfinale einziehen.

Heimspiel für Boris Becker in Mailand

Während Johannes B. Kerner eine längere Anreise hatte, war der Stadionbesuch für Boris Becker ein Heimspiel. Er lebt mit seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro in der zweitgrößten Stadt Italiens. Hier kam am 21. November 2025 die gemeinsame Tochter Zoë Vittoria zur Welt. In seiner Wahlheimat fühlt sich der gebürtige Leimener zu Hause. "Ich habe in Mailand gut gespielt, ich habe immer italienische Marken getragen. Meine Frau ist in Rom geboren", sagte Becker einmal der Zeitung "Corriere della Sera".

Bei dem Ausflug zum Eishockey trug Boris Becker, der bereits die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele besucht hatte, einen karierten Schal über einem dunkelblauen Strickpullover. Mit Johannes B. Kerner posierte er für Fotos für die Fans.