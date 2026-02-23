Heimspiel für den Dirigenten: Nicht nur die „Moldau“ – alles ist im Fluss

Rückkehr nach Stuttgart: Dennis Russell Davies hat das Stuttgarter Staatsorchester in Smetanas großem Zyklus „Mein Vaterland“ dirigiert.
Wie sie sprudelt, plätschert, wogt und strömt! Die Moldau: wichtigster, längster und wasserreichster Fluss des heutigen Tschechiens. Und wie exzellent hat das Staatsorchester Stuttgart dieses vielgestaltige Fließen am Sonntag plastisch hörbar gemacht – in Bedřich Smetanas „Vltava“ („Die Moldau“). Vom ätherischen, streicherflirrenden, feinen Nebelflor überm vollmondbeschienenen Reigen der Wassernixen bis hin zum exakt akzentuierten Ineinander der Verwirbelungen der Stromschnellen.