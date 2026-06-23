Heimspiel Andrea Berg: Programm fürs „Heimspiel“ steht fest

Andrea Berg kehrt im Juli 2026 zum 21. „Heimspiel“-Open-Air nach Aspach zurück. Neben ihren beiden Auftritten wartet ein Vorprogramm mit Schlager, Rockabilly und Volksmusik.
Wenn Andrea Berg zum Heimspiel ruft, wird Aspach wieder zum Treffpunkt Tausender Schlagerfans. Am 17. und 18. Juli 2026 lädt die Sängerin zu ihrem 21. „Heimspiel“ Open-Air in die WIRmachenDRUCK Arena ein. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 40.000 Besuchern. Geplant sind zwei große Shows sowie das traditionelle Bergfest für die ganze Familie am 19. Juli. Rund um die Konzerte gibt es ein Vorprogramm, das die Fans schon vor Andrea Bergs Auftritten auf Betriebstemperatur bringen soll.