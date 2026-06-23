Heimspiel Andrea Berg: Programm fürs „Heimspiel“ steht fest

Andrea Berg kehrt im Juli 2026 zum 21. „Heimspiel“-Open-Air nach Aspach zurück. Neben ihren beiden Auftritten wartet ein Vorprogramm mit Schlager, Rockabilly und Volksmusik.

Wenn Andrea Berg zum Heimspiel ruft, wird Aspach wieder zum Treffpunkt Tausender Schlagerfans. Am 17. und 18. Juli 2026 lädt die Sängerin zu ihrem 21. „Heimspiel“ Open-Air in die WIRmachenDRUCK Arena ein. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 40.000 Besuchern. Geplant sind zwei große Shows sowie das traditionelle Bergfest für die ganze Familie am 19. Juli. Rund um die Konzerte gibt es ein Vorprogramm, das die Fans schon vor Andrea Bergs Auftritten auf Betriebstemperatur bringen soll.

Anna-Maria Zivkov kommt erstmals nach Aspach Erstmals beim Heimspiel in Aspach dabei ist Anna-Maria Zivkov. Die gebürtige Mainzerin mit bulgarischen Wurzeln wird von den Veranstaltern als Newcomerin im deutschsprachigen Popschlager vorgestellt. Früh zog es sie auf die Bühne, TV-Erfahrung sammelte sie unter anderem bei der bulgarischen Ausgabe von „X-Factor“. Inzwischen setzt sie auf modernen Popschlager. Im vergangenen Oktober erschien ihr erstes Studioalbum „Forever“. Davon soll es in Aspach ebenfalls einen Auszug geben.

Rebel Tell bringen „Schlagerbilly“ ins Bergdorf

Beim Heimspiel gehören die Rebell Tell seit Jahren zum festen Vorprogramm. Wer die Musiker kennt, weiß: Ganz geordnet dürfte es im Vorprogramm nicht zugehen. Die vierköpfige Band mischt Schlager, Rockabilly, Ska und Humor zu einem Stil, den sie selbst „Schlagerbilly“ nennt. Bekannt wurde Rebel Tell unter anderem durch „Das Supertalent“.

Ihr Versprechen ist weniger glatte Show als gute Laune mit Augenzwinkern: mal laut, mal leise, mal zum Mitsingen, mal zum Lachen – aber immer nah am Publikum. Für ein Warm-up vor Andrea Berg ist das keine schlechte Grundausstattung.

Melanie Brugger verbindet Harmonika und moderne Rhythmen

Auch Melanie Brugger steht in Aspach auf der Bühne. Die 20-jährige Kärntnerin gilt als junge Stimme der modernen Volksmusik- und Schlagerszene. Ihr Markenzeichen ist laut Mitteilung eine Mischung aus traditionellen Harmonika-Klängen und modernen Rhythmen. Bekannt wurde sie auch durch Live- und Fernsehauftritte, unter anderem bei „Schlager-Spaß mit Andy Borg“.

Zum Heimspiel-Samstag bringt sie unter anderem die Songs „Steig auf“ und „Amore mit Motore“ mit. Das passt zur Harley-Davidson Charity-Tour, die Andrea Berg im Rahmen ihrer Sommer-Open-Airs unterstützt. In Aspach wird deshalb auch eine große Harley-Community erwartet, die auf die Arbeit und Hilfsprojekte der Charity-Tour aufmerksam machen soll.

SUNRISE spielt Hits aus dem Jubiläumsalbum

Mit SUNRISE kommt zudem ein Schlagerduo aus Südtirol nach Aspach. Arno Adler und Florian Wieser stehen seit mehr als 15 Jahren gemeinsam auf der Bühne. Nach ersten musikalischen Schritten im Jahr 2008 entwickelte sich SUNRISE zu einem Live-Act, der auch außerhalb Südtirols unterwegs ist.

Sandra Lee Resch und Thommy sorgen für weitere Stimmung

Sandra Lee Resch ergänzt das Vorprogramm am Konzert-Freitag. Die Sängerin und Songwriterin lebt seit mehreren Jahren in den USA und bewegt sich musikalisch zwischen Rock, Pop, Country und Balladen. Für das Heimspiel bringt sie damit einen etwas anderen Ton ins Vorprogramm.

Zwischen den Acts übernimmt DJ und Entertainer Thommy. Er gehört nach Veranstalterangaben seit Jahren zu den DJ- und Entertainment-Persönlichkeiten im deutschsprachigen Eventbereich und ist regelmäßig auf Open-Air-Bühnen von Andrea Berg und weiteren Schlagerstars dabei. Sein Programm umfasst Schlager, Pop, Partyhits, Live-Gesang und Gitarre.

Der Ausklang folgt am Sonntag, 19. Juli, mit traditionellen „Bergfest“. Es bildet alljährlich den Abschluss von Andrea Bergs „Heimspiel“-Wochenende: Am Sonntag nach den großen Open-Air-Konzerten verwandelt sich das Stadiongelände in einen bunten Erlebnispark für die ganze Familie. Statt eines klassischen Konzerts steht an diesem Tag das gemeinsame Feiern im Vordergrund: Ein buntes Bühnenprogramm, Karussells, Spielattraktionen und kulinarische Angebote locken tausende Besucher an. Das absolute Highlight für die treuen Fans ist dabei die traditionelle Autogramm- und Fotostunde, bei der die Schlagersängerin ihren Anhängern ganz nah ist.

Tickets für Heimspiel und das Bergfest sind laut Mitteilung weiterhin über die Homepage von Andrea Berg und an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Für die beiden Konzerte sind noch Stehplätze und einige wenige Sitzplätze verfügbar. Das Vorprogramm beginnt an beiden Tagen um 16.30 Uhr. Die Auftritte von Andrea Berg folgen am Freitag voraussichtlich gegen 20.45 Uhr, am Samstag um 20.30 Uhr.