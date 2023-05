1 Ein Gebet von Ordensschwestern. In Hoheneck gab es nun eine Begegnung mit früheren Heimkindern, die dem Orden schwere Vorwürfe machen. Foto: Heinz Heiss

Erstmals seit Jahrzehnten begegnen sich im Ludwigsburger Stadtteil Hoheneck ehemalige Heimkinder und Schwestern des Ordens. Bei den Aufklärern aus München melden sich immer mehr Zeitzeugen.









Ludwigsburg - Seit Jahrzehnten haben sie das Tor zur Klosteranlage in Hoheneck nicht mehr betreten. In dem dort bis 1992 angesiedelten Kinderheim hatten sie eine schwere Kindheit erlebt. Nun sind 17 frühere Heimkinder an den Ort zurückgekehrt, wo von den 1950er bis in die 1980er Jahre Nonnen Kinder regelmäßig geschlagen, mit Strafen gedemütigt und lieblos behandelt haben sollen. Sie haben sich nun mit Schwestern des Karmelitinnen-Ordens getroffen, der das Kinderheim St. Josef seit 1930 betrieben hat. Es sollte eine erste Begegnung sein, um Schuld und Vergebung gehen.