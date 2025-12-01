Heimsheim: Unfall mit zwei Promille im Blut – waren auch Drogen im Spiel?

Unfall mit zwei Promille im Blut – waren auch Drogen im Spiel?

1 Insgesamt entstand ein Schaden von rund 14 000 Euro. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentra

Zudem ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogeneinfluss, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. Der 31-Jährige musste seinen Führerschein abgeben.











Ein alkoholisierter und mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer hat am Samstagmorgen in der Mönsheimer Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 8.40 Uhr fuhr der 31-jährige Fahrer eines Audi auf einen geparkten Tesla auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Tesla gegen einen davorstehenden Ford geschoben. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 14 000 Euro.