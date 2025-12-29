Heimsheim: In Sachen Kinderbetreuung alle Beteiligten an einen Tisch holen

In Heimsheim ist er umstritten – in anderen Altkreis-Gemeinden bereits fester Bestandteil der Meinungsbildung: der Kindergartenausschuss.
Nach heftiger Diskussion im Gemeinderat und Ablehnung durch die Verwaltung und den Bürgermeister hat kürzlich in Heimsheim eine Gemeinderatsmehrheit die Einrichtung eines Kindergartenausschusses per Beschluss durchgesetzt. Das neue Gremium soll in der Hauptsatzung verankert werden und Themen rund um Kindertageseinrichtungen und Schulkindbetreuung vorberaten und zur Beschlussfassung in den Gemeinderat tragen. Mitglieder sollen Gemeinderäte und „sachkundige Einwohner/innen“ sein.