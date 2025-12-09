Heimsheim: Bürgermeister Troll beklagt „Blockadehaltung des Gemeinderats“

1 Winterliche Idylle – ein Bild aus dem Jahr 2023. Derzeit beschäftig die Heimsheimer die Frage: Wie geht es im der Stadtkernsanierung weiter? Foto: Andreas Gorr

Die Frist läuft im Frühjahr aus: Damit sind die Fördermittel für Stadtkernerneuerung von Heimsheim in Gefahr.











„Stadtkernerneuerung droht im Stillstand zu versanden“ und das „Land setzt Gemeinderat ein Ultimatum“ heißt es in einer Pressemitteilung, die der Heimsheimer Bürgermeister Jürgen Troll einen Tag vor einer Sitzung des Gemeinderats, bei dem dieses Thema auf der Tagesordnung stand, verschickt hat. Die städtebauliche Erneuerung des Stadtkerns stecke in einer kritischen Phase. Politische Vorbehalte im Gemeinderat bei verwaltungsinitiierten Vorhaben hätten den Prozess ins Stocken gebracht, heißt es in der Mitteilung. Die Frist für die bewilligten Fördermittel des Landes für die vor Jahren gestartete Stadtkernerneuerung läuft im Frühjahr 2026 aus.