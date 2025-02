Die Männer des SV Kornwestheim bleiben in der Sporthalle Ost weiterhin ungeschlagen. Am Sonntagabend siegten die Lurchis vor heimischem Publikum mit 40:32 (18:16) gegen die TG Landshut. „Heute haben viele Spieler Verantwortung übernommen und damit haben wir uns das Ergebnis verdient erkämpft“, sagte Cheftrainer Alexander Schurr.

Schließlich stand die Partie gegen das Tabellenschlusslicht nicht gerade unter den besten Vorzeichen. Neben Rückraum-Shooter Felix Kazmeier fiel nämlich auch noch Spielmacher Jan Reusch sehr kurzfristig krankheitsbedingt aus. Damit fehlten die Schlüsselspieler des Teams und die Hauptlast lag im Mittelblock auf David Selinka und Allrounder Jan Döll. Vorweggenommen: Beide Akteure zeigten eine durchweg gelungene Leistung und wurden am Ende verdientermaßen die Spieler des Spiels.

Keeper Jan Tinti ist ein starker Rückhalt

Von Beginn an waren die Gäste der TG Landshut auf schnelle Tempo-Gegenstöße aus. Doch den Hausherren gelang es mit ihrer offensiven 6:0-Abwehr recht gut, die Konter auszubremsen. Zudem gab Keeper Jan Tinti im Alugehäuse mit einigen Paraden einen sehr guten Rückhalt. Hinzu kam auch, dass die Landshuter sich anfangs mit technischen Fehlern das Leben selbst etwas schwer machten.

Aber auch bei der Sieben um Trainer Schurr lief es im Angriff nicht wirklich rund. Den Blauen fehlte es in der Offensivarbeit an der Dynamik und Schnelligkeit, um die gegnerische Abwehr gekonnt auseinanderzuziehen. So verzeichneten die Kornwestheimer nach einer Viertelstunde nur eine knappe 10:8-Führung, die definitiv schon etwas größer hätte ausfallen können. Die Akteure der TGL blieben weiterhin aggressiv und drückten aufs Tempo. Mit einem bis dahin recht ausgeglichenen Spiel trennten sich die Mannschaften mit 18:16 in die Kabinen zur Halbzeitpause.

In die zweite Spielhälfte startete der Gastgeber sehr gut und vor allem mit deutlich mehr Dynamik in der Offensive. Das zeigte Wirkung. Bis zur 38. Minute konnten die Kornwestheimer den Vorsprung auf 24:20 ausbauen. Landshut legte eine kurze Teambesprechung ein. Doch die Lurchis waren nun im Lauf. David Selinka, Tim Zeppmeisel und Moritz Lanig legten weiter nach, und so zeigte die Anzeigetafel zur 40. Minute schon eine deutliche 27:20-Führung.

Am Ende ist der Sieg ungefährdet

Die Schurr-Sieben hatte die Partie nun in die Hand genommen. Mit einem weiten Ball von Keeper Tinti nach vorne zu Marco Lantella schepperte es in der 45. Minute zum 31:23. In dieser Phase sahen die Gäste nicht mehr gut aus. Sie stellten auf ein Sieben-gegen-Sechs-Spiel um, kamen dadurch aber auch nicht mehr zum Erfolg.

Nachdem Torhüter Niko Henke in der 49. Minute einen Siebenmeter inklusive Nachwurf abgewehrt hatte und die Lurchis mit 34:27 in die Crunch-Time starteten war der Heimtriumph so gut wie sicher. Mit einer gelungenen Mannschaftsleistung und großem Einsatz erkämpfte sich der SV Kornwestheim dann tatsächlich den eindeutigen und verdienten 40:32-Sieg. In der Tabelle steht das Team auf Rang fünf.

SV Kornwestheim: J. Tinti, Henke – Taafel (2), Keil (2), Zeppmeisel (5), Kugel (2), C. Tinti (1), Lanig (6), Lantella (4), Luithardt, Döll (4/2), Selinka (7), Bahmann (2), Joneleit (5).

Die für Samstag angesetzte Oberliga-Partie der Frauen des SV Kornwestheim gegen die HSG Böblingen/Sindelfingen fiel aus, da keine Schiedsrichter zur Verfügung standen.