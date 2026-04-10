Heimliche Hochzeit : Mick Fleetwood heiratet zum fünften Mal

Paukenschlag beim Fleetwood-Mac-Schlagzeuger: Mick Fleetwood hat zum fünften Mal geheiratet, die Auserwählte ist Partnerin Elizabeth Jordan. Die Neuigkeit verkündete er ganz entspannt mit Flitterwochen-Fotos aus dem Südpazifik.
Mick Fleetwood (78) hat zum fünften Mal geheiratet, wie der Schlagzeuger mit Flitterwochen-Fotos auf Instagram verkündete. Die Bilder: Sonnendurchflutete Aufnahmen aus dem Südpazifik, ein Kuss vor dem Meer, ein Brautpaar, das sich hinter einem Hut versteckt. Darunter schrieb er: "Der Südpazifik tut sein Zauberwerk!!! Flitterwochen mit meiner Liebe Elizabeth ... unvergessliche Momente werden erschaffen!! Sonne, Gesundheit und Glück!!"