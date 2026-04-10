Heimliche Hochzeit : Mick Fleetwood heiratet zum fünften Mal

Paukenschlag beim Fleetwood-Mac-Schlagzeuger: Mick Fleetwood hat zum fünften Mal geheiratet, die Auserwählte ist Partnerin Elizabeth Jordan. Die Neuigkeit verkündete er ganz entspannt mit Flitterwochen-Fotos aus dem Südpazifik.

Mick Fleetwood (78) hat zum fünften Mal geheiratet, wie der Schlagzeuger mit Flitterwochen-Fotos auf Instagram verkündete. Die Bilder: Sonnendurchflutete Aufnahmen aus dem Südpazifik, ein Kuss vor dem Meer, ein Brautpaar, das sich hinter einem Hut versteckt. Darunter schrieb er: "Der Südpazifik tut sein Zauberwerk!!! Flitterwochen mit meiner Liebe Elizabeth ... unvergessliche Momente werden erschaffen!! Sonne, Gesundheit und Glück!!"

Die Auserwählte heißt Elizabeth Jordan, ist 56 Jahre alt, lebt auf Hawaii und ist seit sechs Jahren an Fleetwoods Seite. Ihre Beziehung machten sie erstmals im Februar 2023 bei den 65. Grammy Awards in Los Angeles öffentlich. Verlobt haben sie sich 2025 - die Ankündigung kam damals vom gemeinsamen Musikerfreund Mike Lawson.

Maui als neue Heimat, Musik als gutes Werk

Elizabeth Jordan ist keine Unbekannte im Hintergrund. In Hawaii leitet sie ein Immobilienentwicklungsunternehmen und steht gleichzeitig als Geschäftsführerin der wohltätigen Stiftung von Mick Fleetwood vor, die er 2023 ins Leben rief. Das erklärte Ziel: Musikbildung an hawaiianischen Schulen fördern. Das Paar lebt gemeinsam in Maui.

Fleetwoods romantische Vita liest sich wie ein Drehbuch für eine Rockserie: Erste Ehe 1970 mit Model Jenny Boyd - der Schwester von Pattie Boyd, die einst mit Beatles-Gitarrist George Harrison und später mit Eric Clapton verheiratet war. Scheidung 1976, Reunion und erneute Heirat 1977 während einer Tour in Irland, endgültige Trennung kurz darauf. Aus dieser Verbindung stammen Fleetwoods Töchter Amy und Lucy.

Stevie Nicks, Skandale und Neuanfänge

In jener turbulenten Phase spielte sich auch die gut dokumentierte Affäre mit Bandkollegin Stevie Nicks ab - entstanden während der Aufnahmen zu "Rumours", dem Album, das Fleetwood Mac 1977 in den Olymp des Rock schoss und auf dem die Trennungsschmerzen der Bandmitglieder verarbeitet wurden. 1988 heiratete Fleetwood dann Sara Recor, eine enge Freundin von Stevie Nicks. Diese Ehe hielt bis 1995. Wenige Monate später folgte Ehe Nummer vier mit Lynn Frankel, mit der er die Zwillingstöchter Ruby und Tessa bekam. Nach mehr als zwei Jahrzehnten beantragte Fleetwood 2013 die Trennung, 2015 wurde die Scheidung rechtskräftig.

Was folgte, war nach eigenen Worten eine schwere Zeit. Im Jahr 2024 sprach Fleetwood im britischen Musikmagazin "Mojo" darüber, wie ihn die Jahre nach dem Ende seiner letzten Ehe und der Tod von Christine McVie im Jahr 2022 getroffen haben: "Es war eine seltsame Zeit für mich. Den Verlust der lieben Christine zu verarbeiten war katastrophal. Und dann, in meiner Welt, auch die Band irgendwie zu verlieren. Und dann noch die Trennung von meiner Partnerin. Ich fand mich dabei wieder, meine Wunden zu lecken."