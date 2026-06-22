Heimlich im Studio?: Adele bereitet sich wohl auf großes Comeback vor

Steht Adele vor einem Comeback? Nach einer längeren Pause soll die britische Sängerin in London im Studio gewesen sein. Sie arbeitet laut eines Medienberichts an neuer Musik.
Nach einer im Sommer 2024 angekündigten längeren Pause könnte Adele (38) vielleicht bald mit neuer Musik zurückkehren. Der Superstar soll zuletzt einige Tage in einem Studio in London verbracht haben. Die Sängerin ist dafür bekannt, dass sie viel arbeitet und sich dann für längere Zeit aus der Öffentlichkeit größtenteils zurückzieht. Adele soll laut eines Berichts der Boulevardzeitung "The Sun" in diesem Monat heimlich in die englische Hauptstadt geflogen sein, um die Church Studios aufzusuchen. Sie habe in der vergangenen Woche dort neue Songs geschrieben und diese aufgenommen.