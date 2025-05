Heimische Wirtschaft: Lässt sich mit Heimatliebe und Familientradition Geld verdienen?

1 Die Bau- und Gartenmärkte in Rutesheim und Ditzingen sind in Familienhand: Auch Christina Almert und ihr Sohn Maximilian Hoffart bringen sich ein. Foto: Simon Granville

Die Bolays betreiben Bau- und Gartenmärkte in Rutesheim und Ditzingen. Die Geschäftsführung ist in Familienhand – und das soll auch so bleiben. Das und die lokale Verbundenheit sei das Erfolgsrezept.











Dass in diesen Frühlingstagen in Bau- und Gartenmärkten viel los ist, mag nicht weiter verwundern. Doch wer unlängst beim Hagebau-Markt Bolay in Rutesheim war, dürfte überrascht gewesen sein. Reger Betrieb an einem Samstagabend jenseits der Öffnungszeiten? Die Familie hatte zu einem Frühlingsfest eingeladen. Gemeinsam mit dem örtlichen Bioladen und einem italienischen Feinkosthändler gab es zum Feierabend mediterrane Leckereien und Wein.