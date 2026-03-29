Heimerfolg gegen HC Erlangen: Erfolg des Willens – Frisch Auf Göppingen landet vierten Sieg in Serie

6 Auf der Frisch-Auf-Bank gab es Grund zum Jubeln. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Frisch Auf Göppingen besiegt den HC Erlangen nach einer kämpferischen Topleistung nach der Pause mit 27:24. Rutger ten Velde und Oskar Neudeck ragen vor 5500 Zuschauer heraus.











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Riesenjubel in der EWS-Arena: Frisch Auf Göppingen dreht mit einer großartigen kämpferischen Leistung die Partie gegen den HC Erlangen, landet mit dem 27:24 (11:14) seinen vierten Sieg in der Handball-Bundesliga in Serie und klettert auf Platz neun. „Nach unseren jüngsten Erfolgen sind wir in der zweiten Hälfte ruhig geblieben und haben darauf vertraut, dass wir das Ding noch ziehen“, sagte Göppingens Rutger ten Velde. Der niederländische Nationalspieler zeigte vor allem auch in der Defensive eine klasse Leistung und war mit seinen vier Toren gemeinsam mit Linksaußen-Kollege Marcel Schiller (4/4) zweitbester Frisch-Auf-Werfer hinter dem überragend auftrumpfenden Oskar Neudeck (5).