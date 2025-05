Fünf deutsche Meisterschaften wurden als SG BBM Bietigheim gewonnen. Nun winkt der erste Meistertitel unter dem neuen Vereinsnamen. Die Bundesliga-Handballerinnen der HB Ludwigsburg besiegten am Mittwochabend im ersten Finalspiel die HSG Blomberg-Lippe mit 36:29 (19:13).

Damit kann die Mannschaft des scheidenden Trainers Jakob Vestergaard mit einem weiteren Erfolg am kommenden Samstag (19 Uhr/Eurosport) in der ausverkauften Halle in Blomberg, nach dem Gewinn des DHB-Pokals, auch die deutsche Meisterschaft perfekt machen. Gewinnt das Team aus dem Lipperland, kommt es am 28. Mai in Ludwigsburg zum entscheidenden dritten Spiel.

Vor 1988 Zuschauern in der Ludwigsburger MHP-Arena erzielten Jenny Behrendt (7), Guro Nestaker (5) und Jenny Carlson (5/1) die meisten Tore für das Heimteam. Für die HSG-Mannschaft von Coach Steffen Birkner trafen Nieke Kühne (6), Maxi Mühlner (6/2) und Alexia Hauf (5) am besten.