1 Musik, die bei eiskalten Temperaturen das Herz wärmt: die Gruppe B human aus Singen. Foto:

Das kalte Wetter hat die Winnender am Samstag nicht abgehalten, die Konzerte auf zwei Bühnen am Kronenplatz und auf dem Kärcher-Gelände zu besuchen. Stimmung wird am Sonntag beim Mopsrennen sicher auch herrschen.

Winnenden - Nur Schneetreiben hat noch gefehlt, sonst wäre die Wettermisere am Samstag in Winnenden perfekt gewesen. Dennoch haben sich unverwüstliche Festbesucher es sich nicht nehmen lassen, bei grad mal vier Grad auf die Gass’ zu gehen und zu schauen, was am Baden-Württemberg-Wochenende der Heimattage 2019 so alles geboten wird. Schließlich waren nicht nur die Stände der Leistungsschau bereits aufgebaut, auf dem Kronenplatz wurde von 14 Uhr an Live-Musik geboten, abends spielte hier die schwäbische Folkrock-Gruppe Wendrsonn und auf der Bühne im Kärcher-Areal das SWR1-Festival mit Fools Garden, Glasperlenspiel und der SWR1-Band.

Minister Thomas Strobl kommt zum Talk

Die Bühnentechnik hatte bei der kalten Witterung mit einigen Tücken zu kämpfen. Mitten im Auftritt der Fischer-Chöre, die den Sing-Your-City-Song-Contest einleiteten, setzte mit einem lauten Knarzen die Hintergrundmusik aus. „Jetzt ist das Playback verreckt“, entfuhr es dem Moderator Hans Derer, der den Wettbewerb organisiert hatte. Das Publikum nahm es mit Heiterkeit, live ist eben live. 16 Gruppen und Einzelinterpreten gingen an den Start, darunter Elisa-Marie Kraus aus Leutenbach-Nellmersbach, die mit zwölf Jahren die jüngste Teilnehmerin war. Beworben hatten sich auch Gruppen von außerhalb der Region, wie B Human aus Singen.

Am Sonntag wird um 13 Uhr der Innenminister Thomas Strobel in Winnenden erwartet, der auf der Bühne im Kärcher-Areal an einem Talk mit dem Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth und dem Kärcher-Vorstand Hartmut Jenner teilnehmen wird.

Das zweite Mopsrennen findet am Sonntag statt

Um 12 Uhr schlägt zum zweiten Mal die Stunde des Winnender Maskottchens. Beim Mopsrennen auf der Palmerstraße statt. Dort treten die kleinen Hunde auf einer 40 Meter langen Rennstrecke an.

Auf den beiden Bühnen wird wieder von 11 Uhr an bis zum Nachmittag Programm angeboten. Da am Sonntag zudem der Winnender Wonnetag gefeiert wird, sind die Läden in der Innenstadt von 12 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.