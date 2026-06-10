Heimattage Althütte: Althütte feiert „Heimat mit Herz“ – mit Festzug und Drohnenshow

Die Althütter Heimattage finden nur alle zehn Jahre statt. Am Wochenende ist es wieder so weit: Vom 12. bis 14. Juni gibt es Musik, Vereinsleben, Festzug und erstmals eine Drohnenshow.

Althütte feiert nicht jedes Jahr groß – aber wenn, dann richtig. Nur alle zehn Jahre richtet die Gemeinde ihre Heimattage aus. Vom 12. bis 14. Juni ist es wieder so weit: Drei Tage lang steht Althütte unter dem Motto „Heimat mit Herz“. Vereine, Gruppen, Institutionen und Organisationen machen daraus ein Fest, das zeigen soll, wie vielfältig das Gemeindeleben ist.

„Das Motto ‚Heimat mit Herz‘ bietet die Möglichkeit für alle Teilnehmenden, sich zu präsentieren und die Vielfalt des Gemeindelebens sympathisch darzustellen“, sagt Bürgermeister Sczuka. Für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen sei etwas geboten.

Vereine und Gruppen prägen die Heimattage

Wie stark die Heimattage im Ort verankert sind, zeigt sich vor allem am Festumzug am Sonntag ab 13.30 Uhr. Nach der vorläufigen Aufstellung sind 42 Gruppen und Festwagen vorgesehen. Mit dabei sind Vereine, Schulen, Kindergärten, Dorfgemeinschaften, Organisationen, Betriebe, die Feuerwehr und das DRK – aus Althütte und den Teilorten. Für Sczuka sind die Heimattage deshalb weiterhin ein fester Bestandteil „in der Landschaft um den Ebnisee“ und keineswegs ein Fest, das an Bedeutung verloren hat. Für Stimmung entlang der Strecke sorgen Musikvereine, Chöre, Gesangsgruppen und Guggenmusik; zudem ist eine Gruppe mit Tieren dabei.

Musik, Heimatabend und Seniorennachmittag

Auch das Programm folgt dem Charakter eines großen Gemeindefests. Der Festzeltbetrieb beginnt am Freitag, 12. Juni, um 17 Uhr. Zum Auftakt gibt es After-Work-Musik mit „DJ Matzel“, um 19 Uhr folgt der Vereins- und Heimatabend „Althütte grüßt und ehrt“.

Am Samstag öffnet das Festzelt um 12 Uhr. Um 14 Uhr starten parallel das Kinderprogramm auf dem Sportgelände und der Seniorennachmittag im Festzelt mit „JazzPost“ und „3 of Voices“. Ab 17 Uhr übernimmt erneut „DJ Matzel“, um 20 Uhr die Partyband „VollesBrett!“.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Um 11 Uhr folgen Frühschoppen und Blasmusik mit „4erMucke“. Nach dem Festumzug spielen um 15.30 Uhr die Musikvereine Kirchberg und Althütte. Um 19 Uhr ist ein Public Viewing des Fußball-WM-Spiels Deutschland gegen Curaçao angekündigt, um 21 Uhr Live-Musik mit „Farmers Old Cottage“. Den Abschluss bildet um 22.30 Uhr die Drohnenshow. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Der Festzeltbetrieb endet am Sonntag um 24 Uhr.

Drohnenshow ersetzt das Feuerwerk

Damit gehen die Heimattage auch bewusst mit der Zeit, erklärt Bürgermeister Reinhold Sczuka. Bisher wurden die Festtage mit einem Feuerwerk beendet. Das passe heute nicht mehr, macht Sczuka deutlich. Mit Bildern, die Drohnen am Himmel erzeugen, ließen sich „viel schönere Effekte und bleibende Erinnerungen“ schaffen.

Sperrungen wegen des Festumzugs

Wegen des Umzugs wird die Hauptstraße (L1119) am Sonntag, 14. Juni, ab etwa 12 Uhr bis voraussichtlich 17 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Nach Angaben der Gemeinde können in dieser Zeit auch die Zufahrtsstraßen der betroffenen Wohngebiete nicht in die Hauptstraße einfahren; die Wohngebiete können von auswärts nicht angefahren werden. Die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge soll gewährleistet bleiben.

Einschränkungen beim ÖPNV und Parkplätze

Auch der öffentliche Nahverkehr ist während der Sperrung eingeschränkt. Die Linien 382/384 und 228 fahren die Haltestellen „Rathaus“, „Ortsmitte“ und „Strohhof“ in diesem Zeitraum nicht an. Eine Ersatzhaltestelle „Rathaus“ wird beim Feuerwehrgerätehaus eingerichtet. Die Linie 228 soll mit Fahrt über Lutzenberg nach Rudersberg und zurück aufrechterhalten werden.

Während des Festwochenendes rechnet die Gemeinde mit hohem Besucheraufkommen und entsprechendem Parkverkehr. Parkmöglichkeiten werden ausgeschildert. Vorgesehen sind unter anderem Flächen auf einer Wiese zwischen Althütte und Waldenweiler sowie Parkmöglichkeiten entlang der ehemaligen Kreisstraße von Althütte nach Lutzenberg im Einbahnstraßenverkehr.