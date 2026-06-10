Heimattage Althütte: Althütte feiert „Heimat mit Herz“ – mit Festzug und Drohnenshow

Die Althütter Heimattage finden nur alle zehn Jahre statt. Am Wochenende ist es wieder so weit: Vom 12. bis 14. Juni gibt es Musik, Vereinsleben, Festzug und erstmals eine Drohnenshow.
Althütte feiert nicht jedes Jahr groß – aber wenn, dann richtig. Nur alle zehn Jahre richtet die Gemeinde ihre Heimattage aus. Vom 12. bis 14. Juni ist es wieder so weit: Drei Tage lang steht Althütte unter dem Motto „Heimat mit Herz“. Vereine, Gruppen, Institutionen und Organisationen machen daraus ein Fest, das zeigen soll, wie vielfältig das Gemeindeleben ist.