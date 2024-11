Heimatstadt von Cem Özdemir: „Er steht zu seiner Heimat“ – was Bad Urach über seinen Ehrenbürger sagt

„Er steht zu seiner Heimat“ – was Bad Urach über seinen Ehrenbürger sagt

1 Cem Özdemir im Lauf der Zeit: damals als kleiner Junge in Bad Urach, heute als Bundesminister. Foto: privat, imago//Julian Rettig

In der Kleinstadt am Fuße der Schwäbischen Alb ist der Grünen-Politiker aufgewachsen. Nun wird er zum Ehrenbürger. Wie blicken die Menschen dort auf den Mann, der Winfried Kretschmann als Landesvater für Baden-Württemberg beerben möchte?











Auf dem Klingelschild klebt noch heute der Familienname: das ehemalige Haus der Özdemirs in Bad Urach unweit des Marktplatzes erinnert auch nach dem Tod der Eltern des Grünen-Politikers an den Namen Özdemir. Auf den Fensterscheiben in der Langen Straße 15 verweisen allmählich abblätternde Buchstaben auf die früher von Mama Özdemir betriebene Änderungsschneiderei. Ihr Sohn Cem ist Bad Urachs, beziehungsweise Deutschlands bekanntester Özdemir.