Heimatliebe über den Wolken: Pilot überrascht mit schwäbischer Durchsage – Clip geht auf TikTok viral

Ein Mann sagte einmal zur Verfasserin dieses Artikels: „Es gibt nichts Schlimmeres als den schwäbischen Dialekt“ – und das, wohlgemerkt, aus einem sächsischen Munde. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten – über Dialekte erst recht. Während die einen vor dem Schwäbischen die Flucht ergreifen, finden es andere doch ganz charmant.

Aber was, wenn man es sich nicht aussuchen kann? So erging es den Passagieren eines Flugzeugs, das aus Mallorca kommend kurz vor dem Landeanflug auf den Flughafen Stuttgart war, als der Pilot zur Borddurchsage ansetzte – und zwar nicht auf Standarddeutsch, sondern auf Schwäbisch.

Ein kurzer Clip dazu auf der Video-Plattform TikTok sorgt aktuell für Erheiterung. Im Video sieht man die Kabine eines Flugzeugs, aus deren Lautsprechern plötzlich die Worte ertönen: „Ja das Wetter dahoim im Ländle – kucket se naus und machet se ihre Glotzböbbel uff, dann sehen s’es.“

„Viel Spaß wieder bei der Kehrwoch’“

Der Pilot informiert die Fluggäste weiter über die Temperatur und Windrichtung. Die Insassen scheinen amüsiert – es sind viele Lacher zu hören, während der Pilot im freundschaftlichen Ton weiterplaudert: „Mir hoffet jedenfalls, Ihnen hat der Flug genauso arg Spaß gemacht, wie uns. Und mir tätet uns freu’n, sie das nächschte Mal auch wieder an Bord begrüße zu dürfe. Wünschet Ihne jetzt a guade Heimweg, viel Spaß wieder bei der Kehrwoch’ und dann sage mer bis zum nägschte Mal, haltet se die Ohre steif – adele.“

Selbstbewusst und stolz auf schwäbische Herkunft

Die Reaktionen in der Kommentarspalte des Clips, der von der Userin fabee_art_tattoo auf TikTok eingestellt wurde, sind eindeutig: Begeisterung pur. „Endlich moal a gscheite Sproach“, schreibt ein User, während eine andere Nutzerin kommentiert: „Das ist Heimkommen pur“. Auch andere User zeigen sich selbstbewusst und stolz auf ihre schwäbische Herkunft – die Kommentare reichen von „Ach isch des herrlich. Do geht oim doch s’ Herzle uff, gell“, „Stuttgart du bisch mei number One“ und „i will koi andere hab koi andre hann“ bis „Des isch oifach schee, dahoim isch halt dahoim“ und „we love it as Schwaben“.

Und kaum zu glauben, aber selbst die Badener sind angetan: „Des gfällt au mir als Badner“. Auch anderen vermittelt das Schwäbische wohl etwas: „da fühlt man sich gleich sicher“. Eine Nutzerin erinnert sich sogar: „das ist der beste Pilot, den hatte ich auch vor 4 Wochen, wo ich von Gran Canaria zurück geflogen bin“.

Am Ende stellt sich die Frage: War das ein genialer Werbegag von Tui – oder doch nur eine spontane Einlage des Piloten? Eines ist jedenfalls klar: Die schwäbische Durchsage hat voll ins Schwarze getroffen.