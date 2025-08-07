Heimatgeschichte in Deizisau: Bloß nichts wegwerfen! – Wie das Dorfmuseum zu seinen Exponaten kam

In einem alten Bauernhaus in Deizisau ist in den vergangenen Jahren ein Dorfmuseum entstanden. Die Macher blicken auf eine Erfolgsgeschichte – und erzählen, wie sie vorgegangen sind.
Vor fünf Jahren hat sich der Heimatverein Deizisau gegründet. Inzwischen ist er auf 83 Mitglieder angewachsen, hat unter anderem eine respektable ortsgeschichtliche Sammlung aufgebaut und als Höhepunkt seiner noch jungen Historie vor zwei Jahren das Dorfmuseum an der Neckarstraße 1 eröffnet. Dort wird im ehemaligen Elternhaus der inzwischen verstorbenen Deizisauerin Martha Clauß neben einem Rückblick auf die Ortsgeschichte auch ein Teil der Sammlung des Museums präsentiert.