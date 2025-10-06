Bis zu 250 000 Besucher werden wieder beim Fellbacher Herbst vom 10. bis 13. Oktober erwartet. Beim Familienfest ist der Umzug am Samstag ein Höhepunkt.
Es ist ein Wochenende, auf das nicht nur viele Fellbacher hinfiebern: Zigtausende Gäste werden wieder bei dem Festreigen vom 10. bis 13. Oktober erwartet. Nachdem im vergangenen Jahr der 75. Fellbacher Herbst gefeiert wurde, rückt in diesem Jahr erneut ein Jubiläum in den Fokus: der 800. Geburtstag von Schmiden. Das unterstreicht auch das diesjährige Motto: So wie in Fellbach der Wein gedeiht, in Schmiden Getreide das Herz erfreut. 800 Jahre – wir feiern mit Wonne, beim Fellbacher Herbst die Früchte der Sonne!