Heimatfest am Wochenende: Herbstsonne oder Regen? So wird das Wetter beim Fellbacher Herbst

Wir haben beim Deutschen Wetterdienst nachgefragt. Der Sprecher macht Hoffnung für den viertägigen Festreigen in Fellbach.
Hoffentlich regnet es nicht an diesem Wochenende – das ist immer wieder zu hören, wenn man sich in Fellbach umhört. Denn das große Heimatfest, der Fellbacher Herbst, wird vom 10. bis 13. Oktober mit Zigtausenden Gästen gefeiert. Und wer möchte da schon im Nieselregen oder Platzregen stehen, um den bunten Festzug zu verfolgen? Auch im Weinsträßle, auf dem Rummel, beim Festakt auf dem Guntram-Palm-Platz sieht alles anders aus, wenn es nicht schüttet wie in den vergangenen Tagen und am vergangenen Wochenende.