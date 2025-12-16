Dieses Foto lässt die Herzen höherschlagen: Thomas Müller ist wieder vereint mit seiner Frau Lisa Müller. Der Fußballstar, der beruflich in Vancouver wohnt, ist für Weihnachten in der bayerischen Heimat und feiert das mit einem Familienbild.

Thomas Müller (36) genießt die Weihnachtszeit in der bayerischen Heimat. Der Weltmeister von 2014, der seit diesem Jahr für die Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen MLS aufläuft, nutzt die Winterpause für einen Besuch bei seiner Familie. Am Dienstag teilte er auf Instagram ein süßes Selfie gemeinsam mit seiner Ehefrau Lisa (36).

Auf dem Foto sind die beiden in Winterjacken im Pferdestall zu sehen, Thomas trägt eine Mütze seines neuen Vereins. Seine Ehefrau kuschelt sich lächelnd an ihn, während ihr Hund an ihr hochgesprungen ist und ihr das Gesicht ableckt. Zu dem Schnappschuss schrieb der Fußballer: "Weihnachtszeit ist Familienzeit" und ergänzte weihnachtliche Emojis.

Aus beruflichen Gründen getrennt

Dass er in diesem Jahr mit seinen Liebsten feiern kann, ist nicht selbstverständlich: Seit seinem Wechsel nach Kanada im Sommer bewohnt Müller eine Wohnung mitten in Vancouver und lebt deshalb gerade nicht mit seiner Frau zusammen. Lisa, mit der er seit 2009 verheiratet ist, blieb in Deutschland und geht dort ihrer eigenen Karriere als erfolgreiche Reiterin nach. Auf dem gemeinsamen Gut Wettlkam in Otterfing trainiert sie ihre Dressurpferde.

"Bis Dezember bleibe ich auf jeden Fall alleine hier", erklärte Thomas Müller der "Bild"-Zeitung im August. Er sei wegen des Sportlichen nach Kanada gekommen. Seine Frau steckte zu diesem Zeitpunkt zudem mitten in ihrer Dressur-Saison: "Da würde es jetzt keinen Sinn machen, da große Umzüge zu planen."

Volles Bayern-Erlebnis

Aus seinem Aufenthalt in Bayern muss der 36-Jährige deshalb alles herausholen. "Wieder dahoam in Bayern", schrieb er bereits am Wochenende auf Instagram und postete ein Foto beim Brezn-Essen. Dazu wünschte er seinen Fans "einen schönen dritten Advent und gemütliche, vorweihnachtliche Momente".

Natürlich stattete Müller auch seinem Herzensverein einen Besuch ab. Beim Heimspiel des FC Bayern gegen den FSV Mainz 05 saß er als Ehrengast auf der Tribüne - und zwar auf dem Platz, der normalerweise Ehrenpräsident Uli Hoeneß vorbehalten ist. An seiner Seite: Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge. Das Spiel endete allerdings mit einem Unentschieden.

Wann genau er nach Nordamerika zurückkehrt, ist nicht bekannt. Das erste reguläre Ligaspiel nach der Winterpause für seinen Verein steht am 22. Februar an, vorher laufen sie im Concacaf Champions Cup auf. Seine erste Spielzeit für die Whitecaps hatte für Müller mit einer Enttäuschung geendet. Im Endspiel der MLS-Meisterschaft mussten sie sich gegen Inter Miami mit Superstar Messi mit 3:1 geschlagen geben.