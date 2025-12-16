Dieses Foto lässt die Herzen höherschlagen: Thomas Müller ist wieder vereint mit seiner Frau Lisa Müller. Der Fußballstar, der beruflich in Vancouver wohnt, ist für Weihnachten in der bayerischen Heimat und feiert das mit einem Familienbild.
Thomas Müller (36) genießt die Weihnachtszeit in der bayerischen Heimat. Der Weltmeister von 2014, der seit diesem Jahr für die Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen MLS aufläuft, nutzt die Winterpause für einen Besuch bei seiner Familie. Am Dienstag teilte er auf Instagram ein süßes Selfie gemeinsam mit seiner Ehefrau Lisa (36).