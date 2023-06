So haben die Stadtbezirke in der Umfrage abgeschnitten

Mit der Umfrage Heimat-Check haben wir ein Stimmungsbild in den Stadtbezirken Stuttgarts erhoben. Mehr als 10 800 Stuttgarter haben abgestimmt. Lesen Sie hier, wo in der Stadt die besonders zufriedenen Menschen wohnen und wo jene, die sich ein besseres Umfeld wünschen.









In Degerloch ist die Welt noch in Ordnung. Steile These? Nicht, wenn man die Daten zugrunde legt, die der Heimat-Check unserer Redaktion zu Tage gefördert hat. In der Online-Umfrage, die ein Stimmungsbild erbracht hat, liegt der ehemalige Luftkurort am südlichen Kesselrand ganz vorne.