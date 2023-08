1 Mit dem Freizeit-Angebot haben sich die Menschen in Stuttgart-Mitte beim Heimat-Check zufrieden gezeigt. Foto: imago images/Arnulf / Hettrich

Beim Heimat-Check unserer Redaktion haben wir ein Stimmungsbild in den Stuttgarter Stadtbezirken erhoben. In 14 Kategorien bewerteten die Teilnehmer ihr direktes Lebensumfeld. Aber wie wurde vor Ort konkret abgestimmt? Hier das Ergebnis für Stuttgart-Mitte.









Die Menschen, die in Stuttgart-Mitte leben, sind vor allem mit den Angeboten in den Bereichen Kultur und Freizeit, Gastronomie sowie Einzelhandel zufrieden. Diese drei Kategorien rangieren beim Heimat-Check unserer Redaktion ganz vorne. Bei dem Online-Stimmungsbild in den 23 Stadtbezirken landete Mitte auf Platz neun. In den 14 Kategorien, die auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) bewertet wurden, kommt der Stadtbezirk auf einen Durchschnittswert von 5,87. Für die Gesamtstadt beträgt der Wert 5,84.