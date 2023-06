1 Blick vom Fernsehturm auf die Region: An welchem Ort lebt es sich besonders gut? Foto: 7aktuell/Andreas Friedrichs

Was schätzen Sie in Ihrem direkten Lebensumfeld? Wo ist Luft nach oben? Das erheben wir mit unserem Heimat-Check Region Stuttgart für 140 Kommunen in den vier Landkreisen Böblingen, Ludwigsburg, Esslingen und Rems-Murr rund um Stuttgart.









Den einzelnen Teilnehmer, die einzelne Teilnehmerin kostet die Beantwortung der Fragen keine fünf Minuten – der Ertrag aber ist groß. Denn am Ende soll unser Heimat-Check Region Stuttgart einen Überblick über die Lage in allen Städten und Gemeinden in Stuttgart und den direkt angrenzenden vier Landkreisen geben. Wie lebt es sich in den 140 Orten im Ballungsraum am Neckar? Wo haben die Kommunen ihre Stärken? Wo sehen die Bewohnerinnen und Bewohner noch Luft nach oben? Das wollen wir in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister „Umfragehelden“ ergründen.