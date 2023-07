1 Blick auf Böblingen/Sindelfingen: Welche Rolle spielt der Verkehr für die Menschen? Foto: KRZ/Thomas Bischof

Fast 14.000 Menschen haben in den vergangenen drei Wochen an unserem Heimat-Check Region teilgenommen – und ihren Wohnort bewertet. Wer seine Meinung loswerden mag, muss sich sputen. Am Abend des 2. Juli endet die Aktion.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Verkehr brennt vielen Menschen auf den Nägeln, das Thema Sicherheit und Sauberkeit in Städten und Gemeinden bewegt die Leute – aber auch bei vielen anderen Themen wird die Möglichkeit bei unserem Heimat-Check Region rege genutzt, die eigene Sicht der Dinge kund zu tun. In mehr als 5000 Fällen haben die Bürgerinnen und Bürger ganz konkrete Botschaften an die Oberen in den Rathäusern adressiert, rund 14 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ihren Wohnort in insgesamt 14 Kategorien auf einer Skala von eins bis zehn bewertet. Wie lebt es sich in den einzelnen Städten und Gemeinden im Ballungsraum am Neckar? Wo haben die Kommunen ihre Stärken? Wo sehen die Menschen noch Luft nach oben? Das wollen wir in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister „Umfragehelden“ ergründen.