1 Natur hier und dichte Besiedelung da prägen die Region – wie der Blick aus dem Remstal gen Stuttgart zeigt Foto: imago/Werner Dieterich

Der Heimat-Check unserer Zeitung lotet die Stimmung in 140 Städten und Gemeinden in vier Landkreisen aus. Wie zufrieden sind die Menschen mit ihrem Lebensumfeld?









Eines lässt sich schon jetzt sagen: Das Interesse an unserem Heimat-Check Region ist sehr groß. Und das ist gut so. Denn je größer die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, desto aussagekräftiger werden die Ergebnisse sein. Mehr als 12 500 Menschen haben sich seit dem Start am 10. Juni schon an der Umfrage beteiligt und täglich werden es noch mehr. Nimmt man den aktuellen Zwischenstand als Maßstab, fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger im Rems-Murr-Kreis besonders wohl. Doch noch bis zum 2. Juli kann sich das deutlich ändern. Bis dahin haben all jene, die sich bisher nicht beteiligt haben, noch Gelegenheit ihre Stimme abzugeben. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Wohnort? Leben sie gerne da? Wie steht es um Kita-Plätze und das gastronomische Angebot? Gibt es genügend Ärzte vor Ort? Wird ausreichend getan für Familien, Jugendliche und Senioren? Das wollen wir wissen. Ihre Meinung ist gefragt!