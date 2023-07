1 Besigheim rangiert in der Kategorie „Lebensqualität“ im Vergleich der Städte und Gemeinden im Kreis Ludwigsburg auf dem ersten Platz. Viele Kommunen erreichen ein gutes Ergebnis. Foto: Ralf Poller/Avanti

Was macht das Leben lebenswert? Was bedeutet Lebensqualität? Leicht zu greifen ist das nicht. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert sie als „subjektive Wahrnehmung einer Person über ihre Stellung im Leben in Relation zur Kultur und den Wertsystemen in denen sie lebt und in Bezug auf ihre Ziele, Erwartungen, Standards und Anliegen“.