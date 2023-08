1 Kommunen können einiges dazu beitragen, dass Familien zufrieden sind. Foto: dpa/Frank Hammerschmidt

Erdmannhausen sichert sich bei den Teilnehmern der Heimat-Check-Umfrage den ersten Platz in Sachen Familienfreundlichkeit. Das dürfte auch daran liegen, dass an Kindergartenplätzen und Erzieherinnen kein Mangel herrscht – wie es andernorts häufig der Fall ist.









Die Kinderbetreuung ist in den Kommunen in der Regel eines der größten Aufregerthemen, weil Eltern ohne adäquate Angebote oft aufgeschmissen sind. Und in Zeiten des Erzieherinnenmangels wissen sich Städte und Gemeinden oftmals nicht anders zu helfen, als Öffnungszeiten in den Kitas zusammenzustreichen. Oder sie können gar nicht erst genügend Plätze zur Verfügung stellen. Angesichts dieser eher diffizilen Rahmenbedingungen stellen die Teilnehmer der Heimat-Check-Umfrage den Kommunen im Landkreis Ludwigsburg alles in allem in puncto Familienfreundlichkeit im Schnitt mit der Note 6,19 ein ordentliches Zeugnis aus. Die Bewertungsskala reichte von eins für schlecht bis zehn für sehr gut.