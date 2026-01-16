Heim-Weltcup: Biathletin Preuß in Ruhpolding ohne Fehler auf Platz fünf
1
Franziska Preuß beim Heimspiel auf der Strecke. Foto: Sven Hoppe/dpa

Franziska Preuß zeigt sich bei ihrem Weltcup-Heimspiel stark verbessert. Nach Patzern in der Staffel trifft die Weltmeisterin im Sprint alle Scheiben, für das Podium reicht das trotzdem nicht.

Ruhpolding - Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß hat ihren ersten Podestplatz der Saison beim Weltcup-Heimspiel in Ruhpolding trotz eines fehlerfreien Rennens verfehlt. Drei Wochen vor dem Start der Olympischen Winterspiele belegte die 31-Jährige in ihrem Wohnort als beste Deutsche den fünften Platz. Die Gesamtweltcupsiegerin des Vorjahres hatte nach 7,5 Kilometern im Sprint 16,5 Sekunden Rückstand auf Siegerin Hanna Öberg aus Schweden, die ebenfalls ohne Strafrunde blieb. Platz zwei belegte die Französin Lou Jeanmonnot vor der Italienerin Lisa Vittozzi.

 

Für Preuß ist es bereits der dritte fünfte Rang in einem Einzel-Wettbewerb in diesem Winter. Nur mit der Staffel hatte es die elfmalige WM-Medaillengewinnerin in Oberhof zuletzt als Dritte auf das Podium geschafft.

In der Staffel in Ruhpolding hatte Preuß zuvor als Schlussläuferin mit einer Strafrunde den möglichen Podestplatz aus der Hand gegeben, am Ende reichte es am Mittwoch nur zu Rang sechs. Das Stehendschießen im direkten Duell Frau gegen Frau setzt sie derzeit zu sehr unter Druck, auch bei der Staffel in der Vorwoche in Oberhof hatte Preuß ungewohnten Schwächen gezeigt. Im Sprint traf sie alle zehn Scheiben wieder sicher.

 