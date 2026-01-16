Heim-Weltcup: Biathletin Preuß in Ruhpolding ohne Fehler auf Platz fünf

1 Franziska Preuß beim Heimspiel auf der Strecke. Foto: Sven Hoppe/dpa

Franziska Preuß zeigt sich bei ihrem Weltcup-Heimspiel stark verbessert. Nach Patzern in der Staffel trifft die Weltmeisterin im Sprint alle Scheiben, für das Podium reicht das trotzdem nicht.











Link kopiert



Ruhpolding - Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß hat ihren ersten Podestplatz der Saison beim Weltcup-Heimspiel in Ruhpolding trotz eines fehlerfreien Rennens verfehlt. Drei Wochen vor dem Start der Olympischen Winterspiele belegte die 31-Jährige in ihrem Wohnort als beste Deutsche den fünften Platz. Die Gesamtweltcupsiegerin des Vorjahres hatte nach 7,5 Kilometern im Sprint 16,5 Sekunden Rückstand auf Siegerin Hanna Öberg aus Schweden, die ebenfalls ohne Strafrunde blieb. Platz zwei belegte die Französin Lou Jeanmonnot vor der Italienerin Lisa Vittozzi.