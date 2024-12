Heiliger Vormittag in Esslingen: Wäre das Straßenfest auch alkoholfrei möglich?

15 Prost mit einem Glas Sekt oder anderen alkoholischen Getränken – das gehört für viele zum „Heiligen Vormittag“ in Esslingen dazu. Foto: Roberto Bulgrin

Tausende haben sich am Dienstagvormittag in der Esslinger Innenstadt zum „Heiligen Vormittag“ getroffen. Angesichts kritischer Stimmen bringen Besucher eine alkoholfreie Variante ins Spiel. Andere halten das für keine gute Idee.











Wenig still besinnlich, dafür aber lustig und gesellig – viele Esslingerinnen und Esslinger, aber auch Menschen aus den umliegenden Städten und Gemeinden sind am Vormittag des 24. Dezember wieder in die Esslinger Innenstadt zum „Heiligen Vormittag“ gekommen. Vor allem am Marktplatz war wieder viel los, wo Kessler und die Bar Mehl’s Old Fashioned Getränke ausgaben. Aber auch in anderen Innenstadtbereichen trafen sich zahlreiche Freundes- und Familiengruppen, um anzustoßen. Einige hatten auch ihr eigenes Fläschle und Snacks dabei. Zu sehen waren lustige Kopfbedeckungen in Form einer Weihnachtsmannmütze oder eines funkelnden Weihnachtsbaumes. Am Rathausplatz tanzten Paare wie in den Vorjahren Salsa und Bachata.