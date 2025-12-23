Heiliger Morgen in Stuttgart: Diese Locations öffnen für einen weihnachtlichen Umtrunk

In einigen Städten ist der Heilige Morgen eine gefestigte Tradition. Auch in Stuttgart öffnen immer mehr Locations am 24. Dezember frühzeitig. Hier kann man im Kessel schon am Vormittag anstoßen.
Während sich die Händler auf den letzten Weihnachtseinkauf vorbereiten, nutzen viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter den Vormittag des 24. Dezember dazu, um gemeinsam auf das Weihnachtsfest anzustoßen. Im Mittelpunkt steht das Zusammensein mit Freundinnen und Freunden, begleitet von Sekt oder anderen Getränken sowie musikalischem Rahmenprogramm.