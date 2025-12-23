Heiliger Morgen in Stuttgart: Diese Locations öffnen für einen weihnachtlichen Umtrunk

In einigen Städten ist der Heilige Morgen eine gefestigte Tradition. Auch in Stuttgart öffnen immer mehr Locations am 24. Dezember frühzeitig. Hier kann man im Kessel schon am Vormittag anstoßen.

Während sich die Händler auf den letzten Weihnachtseinkauf vorbereiten, nutzen viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter den Vormittag des 24. Dezember dazu, um gemeinsam auf das Weihnachtsfest anzustoßen. Im Mittelpunkt steht das Zusammensein mit Freundinnen und Freunden, begleitet von Sekt oder anderen Getränken sowie musikalischem Rahmenprogramm.

In anderen Städten, beispielsweise in Esslingen, ist der als Heiliger Morgen bekannte Brauch besonders ausgeprägt. Dort treffen sich traditionell am Vormittag des Heiligabends zahlreiche Menschen, um gemeinsam anzustoßen. Entstanden ist diese Tradition vermutlich Mitte der 1960er Jahre im Posthörnle in der Esslinger Pliensaustraße.

Heiliger Vormittag im Raum Stuttgart

Unabhängig davon hat sich der Heilige Vormittag im Raum Stuttgart etabliert – und zahlreiche Locations bieten inzwischen eigene Veranstaltungen an, um den Feiertag auf besondere Weise einzuläuten.

Waranga

Im Waranga geht es am 24. Dezember schon um 10 Uhr los mit Beats von drei Acts, die nach und nach bekanntgegeben werden. Der Eintritt ist dabei wie immer gratis. Früh kommen lohnt sich, denn vergangenes Jahr war die Location brechend voll.

Waranga, Kleiner Schlossplatz 15, Stuttgart-Mitte, 10-16 Uhr

Mrs. Jones

Traditionell lädt auch Yusuf Oksaz dieses Jahr wieder zum Heiligen Vormittag ins Mrs. Jones am Hans-im-Glück-Brunnen ein. Das Programm ist schnell erzählt: Es gibt Drinks, nette Leute und natürlich Musik. Mehr braucht es auch nicht.

Mrs. Jones, Geißstraße 8, Stuttgart-Mitte, Heiliger Vormittag mit Yusuf, 11-18 Uhr

Champagner Bar im Breuninger

Der Klassiker schlechthin: In der „Champagner Bar by Breuninger“ in der Karlspassage im Breuninger-Stammhaus trifft sich nicht nur am Heiligen Vomittag jeder, der gern elegant im Mittelpunkt steht. Das geht architektonisch bedingt, überwölbt von der Glaskuppel, auch gar nicht anders.

Champagner Bar by Breuninger, Markststraße 1-6, Stuttgart-Mitte

Oscho

Auch im Oscho wird am 24. Dezember fröhlich angestoßen und vor allem getanzt. Musik kommt an diesem Heiligen Vormittag gleich von drei Acts: Alvin Kyer, NTRO und Ninetoes sorgen für Beats und Spaß am Dancefloor.

Oscho, Königstraße 29, Stuttgart-Mitte, 10-16 Uhr

X-Mas Umtrunk in der Feinkosterei

Bei Feinkost Weller im Westen kann man nicht nur regionale Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie allerlei Hausgemachtes kaufen, sondern am Vormittag des Heiligabends auf die Feiertage anstoßen.

Feinkost Weller, Schlossstraße 61, Stuttgart-West, 10-13 Uhr

Weihnachtsfrühschoppen bei Kraftpaule

Das hat Tradition im Osten: Bei Kraftpaule wird am Morgen des 24. Dezember zum musikalischen Frühschoppen geladen – inklusive Livemusik und dem überzeugenden Motto: Je lauter der Morgen, desto stiller die Nacht!

Kraftpaule Bierbar, Neckarstraße 132, Stuttgart-Ost, 10-14 Uhr