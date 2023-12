Heiligabend in Stuttgart: Was machen jüdische und muslimische Familien an Weihnachten?

Was machen jüdische und muslimische Familien an Weihnachten?

1 Bei Familie Allam – hier die Kinder Samuel (links) und Lior – wird im Dezember erst das jüdische Lichterfest Channuka mit den traditionellen Leuchtern gefeiert, danach wird der Weihnachtsbaum aufgestellt. Foto: privat/Allam

Eine muslimische und eine jüdisch-muslimische Familie aus Stuttgart erzählen, welche Bedeutung das christliche Fest für sie hat – und wie sie die Feiertage verbringen.











Die Geschenke hat Familie Allam schon hinter sich. Mitte Dezember haben sie acht Tage lang Channuka gefeiert, das jüdische Lichterfest. Täglich zündete Rica Allam mit ihren Kindern Samuel (2) und Lior (5) eine neue Kerze am Leuchter in ihrer Stuttgarter Wohnung an. Acht Geschenke gab es dazu für die Söhne. Die Lichter sollen an die die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem erinnern.