10 An Heiligabend haben Querdenken-Anhänger für die Freilassung von Michael Ballweg demonstriert. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

An Heiligabend demonstrieren rund 150 Personen vor der Justizvollzugsanstalt in Stuttgart-Stammheim für die Freilassung von „Querdenken"-Gründer Michael Ballweg. Die Polizei zieht ein Resümee.















Rund 150 Personen haben an Heiligabend vor der Justizvollzugsanstalt in Stuttgart-Stammheim für die Freilassung von „Querdenken“-Gründer Michael Ballweg demonstriert, der dort wegen Betrugsverdacht in Untersuchungshaft sitzt.

Die Atmosphäre: weihnachtlich. Am Demo-Pavillion hängen Lichtergirlande, auf der Einfassung der Parkbuchten am Versammlungsplatz stehen Kerzen. Frauen verteilten Herz-Gebäck mit einschlägigem Eindruck. „Ballweg-Herzchen mit Hildegard-Gewürz“ steht drauf. Mit im Programm war auch eine „musikalische Meditation“, ein älterer Arzt, der sich laut Versammlungsleiterin nie habe „auf den Boden drücken lassen“, sollte für einen quasi-geistlichen Impuls sorgen.

Irgendwann wurde es ungemütlich mit einem Mann, der sagte, er sei schon auf 400 Demos gewesen. In erprobter Verschwörungserzählerei und Politiker-Verhöhnung, Ministerpräsident Winfried Kretschmann vorneweg, tönte er via Berlin: „Sie haben Angst vor uns!“ Auf die kürzliche Razzia gegen „Reichsbürger“ anspielend, kündigte er an: „Wir machen eine richtige Razzia, mit zehn Bussen holen wir euch ab.“ Dem Gefängnis zugewandt, schrie er ins Mikro: „Dann kommt er raus und ihr rein!“ Das wurde mit Beifall und Jubel bedacht.

Aggressive Parolen

Später mit Laternen, Kerzen und anderem Lichtwerk ausgestattet ums Gefängnis. Aggressiv waren die Parolen, die Begeisterung auch stimuliert durch den vielfachen Widerhall an der Gefängnismauer. Anwohner war teils an ihren Fenstern zu sehen, Kontakte gab es keine. Auch der neue Bürgerbus kam glatt durch. Am Klo-Häuschen ließ eine Frau das Schild stehen: „Halte durch, Michael!“ Am Ausgangspunkt zurück, versicherte sich ein Grüppchen, „ihn“ gesehen zu haben.

Pünktlich um 18 Uhr begann das Abräumen. Der Einsatzleiter der Polizei, Hauptkommissar Krämer, berichtete von einem „ordnungsgemäßen Verlauf“, die Demonstrierenden hätten sich „rundum an die Auflagen gehalten“. Für seine Leute sei gleich Feierabend: „Und dann beginnt Weihnacht.“