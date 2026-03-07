Heilfasten daheim: Eine Woche lang fasten, als einzige in der Familie

Eine Woche Heilfasten daheim, als einzige in der Familie. Kann das klappen? Unsere Leserin berichtet von ihrer Erfahrung und verrät, ob sie wirklich bis zum Schluss durchgehalten hat.
Julia Weber, die eigentlich anders heißt aber ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, hat sich dazu entschlossen, als einzige der vierköpfigen Familie eine Heilfastenkur zu machen. Die 50-Jährige beschließt daheim eine Woche lang Hausputz in ihrem Körper zu betreiben. Wie das geklappt hatte, hat die Stuttgarterin hier aufgeschrieben. Ein Realitätscheck.