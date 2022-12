Wasserrohrbruch verwandelt Straße in Eispiste

Heilbronner Straße in Stuttgart gesperrt

11 Wasserrohrbruch an der Heilbronner Straße. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Ein Wasserrohrbruch an der Heilbronner Straße sorgt am Sonntagmorgen für eine Sperrung. Die Einzelheiten.















Link kopiert

Ein Wasserrohrbruch an der Heilbronner Straße in Stuttgart-Mitte sorgt in Höhe Jägerstraße für Verkehrsbehinderungen. Die Polizei musste die Fahrbahn gegen 9.40 Uhr sperren, weil aus einem Rohr Wasser auf die Straße sprudelte.

Kurze Zeit später konnte das Wasser abgestellt werden. Das Amt für Abfallwirtschaft rückte gegen 11 Uhr an und streute die Straße, damit sich die Eispiste wieder in eine sichere Fahrbahn verwandelt.

Laut einem Sprecher der Stuttgarter Polizei wird die Sperrung noch einige Zeit andauern. „Bei Temperaturen um die 10 Grad minus wird es mit Sicherheit eine Zeit lang dauern, bis die Eisschicht verschwindet“, so der Polizeisprecher. Wann die Sperrung aufgehoben werden kann, ist demnach noch vollkommen offen.