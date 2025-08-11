Heilbronner Landgericht: Giftattacken auf Sanitäter? Frau bestreitet Mordabsicht

Eine Ex-Kollegin soll Rettungssanitätern heimlich Medikamente ins Getränk gemischt haben. Was die Anklage ihr vorwirft – und was sie selbst von diesen Vorwürfen hält.
Nach mutmaßlichen Giftanschlägen auf mehrere Rettungssanitäter will eine frühere Kollegin zwar die Taten einräumen. Sie wird aber nach Angaben ihres Verteidigers abstreiten, sie habe die Männer auf der Rettungswache in Vahingen/Enz aus Frust und Wut über die Ausbildung auch umbringen wollen. Zum Auftakt des Prozesses vor dem Heilbronner Landgericht äußerte sich die 24-Jährige noch nicht.