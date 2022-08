1 Laut Polizei setzten sich die beiden Frauen zur Wehr. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Am Hauptbahnhof in Heilbronn werden zwei Frauen Opfer sexueller Belästigung und anderer Attacken. Die Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest.















Am vergangenen Samstag sind in den frühen Morgenstunden laut Polizei zwei Frauen am Heilbronner Hauptbahnhof von zwei Männern sexuell belästigt worden. Demnach befanden sich die beiden 23- und 29- jährigen Frauen gegen 6 Uhr morgens zunächst offenbar auf dem Bahnsteig 2 des Heilbronner Hauptbahnhofs, als zwei 23- und 27-jährige Männer sie angesprochen, beleidigt und sexuelle Handlungen beschrieben haben sollen.

Einer der beiden Tatverdächtigen habe die Frauen außerdem bespuckt und der 23-Jährige soll der jüngeren Geschädigten an Brust und Po gefasst haben. Die beiden Frauen wehrten sich und setzten einen Notruf ab, woraufhin die Männer laut Polizeibericht die Flucht ergriffen.

Vor dem Haupteingang festgenommen

Sie konnten jedoch durch Kräfte der Landes- und Bundespolizei noch vor dem Haupteingang des Hauptbahnhofes festgenommen werden und wurden auf das Revier der Bundespolizei gebracht. Die beiden Beschuldigten müssen nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts der Beleidigung und sexuellen Belästigung rechnen.