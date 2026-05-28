Heilbronn zeigt Andrea Pichl: Ikea-Möbel aus der DDR

DDR und BRD hatten durchaus enge Beziehungen. Die legt die Künstlerin Andrea Pichl offen – und baut dazu Gartenlauben und Kassenhäuschen nach.
Sport kann hochpolitisch sein. Daher wurde in der DDR 1979 Yoga offiziell verboten. Körperliche Hochleistung und sportlicher Kampfgeist waren erwünscht, Yoga galt dagegen als potenziell staatsfeindlich, weil man es für zu spirituell und ichbezogen hielt. Das Foto, das man dieser Tage in der Kunsthalle Vogelmann in Heilbronn entdecken kann, ist deshalb weniger harmlos, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Denn die Herrschaften, die hier gerade im Schulterstand verharren, waren Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit.