9 Die Feuerwehr kann den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Foto: 7aktuell.de/ CV

Am Freitagvormittag steht ein Mercedes Sprinter in Heilbronn-Horkheim in Flammen. Das Fahrzeug hat Lithium-Akkus geladen.











Ein Sprinter ist am Freitagvormittag in Heilbronn-Horkheim in Flammen gestanden und vollständig ausgebrannt. Das Fahrzeug hatte Lithium-Akkus geladen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn mitteilte. Der Sprinter stand zu der Zeit in der Unteren Kanalstraße in Horkheim vor einer Firma, die die Reparatur von Akkus anbietet.