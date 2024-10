Ein 59 Jahre alter Mann ist mit seinem Roller von Lauffen am Neckar in Richtung Meimsheim unterwegs. In einer Kurve gerät er in den Gegenverkehr.

Ein 59 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Heilbronn ums Leben gekommen.

Der Mann war am Sonntagnachmittag von Lauffen am Neckar kommend in Richtung Meimsheim unterwegs. In einer Rechtskurve sei er mit seinem Kraftroller von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit.

Es kam zum Zusammenstoß mit einem Auto, in dem ein 51-Jähriger am Steuer saß. Trotz sofortiger Reanimationsversuche starb der Rollerfahrer noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Landesstraße war für mehrere Stunden gesperrt.