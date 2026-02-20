Nach dem Heilbronner Prozess um einen versuchten Mord wegen „verletzter Familienehre“ sind fast alle Urteile rechtskräftig – nur in einem Fall geht das Verfahren weiter.
Nach Angaben des Heilbronner Landgerichts haben sie die „Familienehre“ verteidigen wollen - und sei es auf Kosten von zwei Menschenleben. Sieben junge Männer verurteilte die Kammer deswegen - die Urteile gegen sechs von ihnen sind nun auch rechtskräftig, wie das Gericht auf Anfrage mitteilte. Nur in einem Fall geht das Verfahren weiter: Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung haben gegen dieses Urteil Revision eingelegt.