Heilbronn: Polizei ermittelt nach Merz-Besuch wegen Beleidigungen

Ende Oktober kam Kanzler Merz nach Heilbronn. Auf Facebook wurde über den Besuch heftig diskutiert – einige Menschen vergriffen sich in den Kommentaren im Ton. Das hat ein Nachspiel.
Nach einem Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Heilbronn ermittelt die Polizei gegen mehrere Personen wegen möglicher Beleidigungen unter einem Facebook-Post der Polizei. Nach Angaben eines Polizeisprechers geht es um Bezeichnungen wie „Pinocchio“ oder „Lackaffe“, die Nutzer unter einen Facebook-Post der Heilbronner Polizei zum Besuch von Merz posteten. Die Ermittlungen des Staatsschutzes dauerten noch an, so der Sprecher. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.