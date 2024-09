Heilbronn: Passant wird auf Brücke angerempelt und mit Messer verletzt

1 Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Mann geht mit seiner Frau über eine Brücke und wird von einem anderen Mann angerempelt. Es kommt zum Streit, bei dem auch ein Messer gezückt wird.











Link kopiert



Ein 28-Jähriger ist auf einer Fußgängerbrücke in Heilbronn von einem anderen Passanten angerempelt und dann mit einem Messer leicht verletzt worden. Gegen den 26-jährigen mutmaßlichen Angreifer werde wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt, teilte die Polizei mit. Er befindet sich demnach seit Samstag in U-Haft. Die Polizei sucht noch Zeugen, die den Vorfall am frühen Freitagabend gesehen haben.