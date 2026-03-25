1 Der szenebekannte 23-Jährige war Streifenpolizisten in der Nacht aufgefallen, weil er den Wagen stark beschleunigte (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Mehrfach fällt ein junger Mann durch gefährliche Fahrmanöver in Heilbronn auf. Einsichtig ist er nicht. Die Polizei greift durch.











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Weil ein junger Mann serienweise durch gefährliche Fahrweise aufgefallen ist, hat die Polizei in Heilbronn ein Auto beschlagnahmt. Das Auto bleibt so lange bei der Polizei, bis der Halter glaubhaft nachweisen kann, dass von dem Fahrzeug in Kombination mit besagtem Fahrer keine Gefahr mehr ausgeht - etwa weil der es nicht mehr fahren darf, wie ein Polizeisprecher erklärte.