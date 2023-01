1 Die Polizei nahm einen 38-Jährigen fest. Es geht um den Verdacht der versuchten Tötung (Symbolbild). Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

In Heilbronn wird ein Mann wegen des Verdachts auf versuchte Tötung festgenommen. Was genau vorgefallen sein soll.















Link kopiert

Ein Mann ist wegen des Verdachts der versuchten Tötung mit einer Stichwaffe festgenommen worden. Der 38-Jährige war Teil von einer Gruppe, die am Mittwoch in Heilbronn im Bereich des Rathausplatzes mit einer anderen Gruppe aneinandergeraten war, teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit. Dabei seien zwei Person verletzt worden – eine davon schwer.

Eine Vorführung vor den zuständigen Haftrichter ist am Donnerstag geplant. Die Kriminalpolizei Heilbronn ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Beteiligten geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131/ 104 4444 zu melden.