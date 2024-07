1 Mehr als zehn Polizeistreifen waren am Samstag in Heilbronn im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/David Inderlied

Auf einem Balkon soll ein Mann Zielübungen auf sie gemacht haben - mehrere Kinder und Jugendliche wählen deswegen laut Polizei den Notruf.











Ein alkoholisierter Mann soll in Heilbronn von einem Balkon aus mehrere Kinder und Jugendliche mit einer Waffe anvisiert haben. Der 36-Jährige solle gestikuliert haben, er werde sie umbringen, teilte die Polizei mit. Die Polizei war am Samstagabend mit einer zweistelligen Zahl an Streifen im Einsatz.