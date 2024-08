Mann raubt 90-Jährige in Kirche aus und verletzt sie

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Eine alte Frau wird in einer Kirche massiv angegangen - sie ist wehrlos. Die Ermittler reagieren schnell.











Link kopiert



Ein Mann soll eine 90 Jahre alte Frau in einer Kirche in Heilbronn verletzt und ausgeraubt haben. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei beleidigte der 40-Jährige die Seniorin zuerst und forderte von ihr Geld. Dann soll er sie auf den Boden der Kirche gestoßen und auf die eingetreten haben. Schließlich flüchtete er mit der Tasche der Frau aus der Kirche in die Innenstadt.